Витрати на оборону перевищать соціальні витрати країни-агресора, свідчить проект бюджету.

Росія планує величезне підвищення витрат на оборону в 2024 році. Вони становитимуть 6% валового внутрішнього продукту країни у 2024 році, повідомляє Bloomberg з посиланням на проект бюджету РФ.

Відтак, згідно з проектом бюджету, який російський уряд матиме обговорити незабаром, витрати на оборону зростуть до 10,8 трильйона рублів (112 мільярдів доларів) у 2024 році. Цього року вони становили 6,4 трильйона рублів. Прогнозований оборонний бюджет буде втричі більший, ніж був у 2021 році (3,6 трильйона рублів).

У проекті бюджету прогнозуються загальні витрати в 2024 році на рівні 36,6 трильйона рублів, що на 15% більше, ніж цього року. При цьому витрати на секретні або невизначені статті зростають з 6,5 трильйона у 2023 році до 11,1 трильйона рублів, і становлять вже 30% від загальних бюджетних витрат. Витрати на соціальну політику в 2024 році планується збільшити з 6,5 до 7,5 трильйона рублів.

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"Динаміка військового бюджету Росії свідчить про зміну пріоритетів уряду на тлі бойових дій, які спричиняють значні фінансові втрати, кінця яких не видно. Планується, що наступного року витрати на оборону перевищать соціальні витрати, навіть попри те, що Кремль готується до президентських виборів у березні, і те, що економіка перебуває під тиском безпрецедентних міжнародних санкцій", – акцентує Bloomberg.

Загалом РФ очікує на надходження в розмірі понад 35 трильйонів рублів, що на 22% більше, ніж у 2023 році, і збільшення на чверть доходів від нафти і газу (до 11,5 трильйонів рублів).

Скільки агресор витрачає на війну проти України

За останніми оцінками Forbes Ukraine, на ведення кровопролитної війни в Україні Росія витрачає близько 300 мільйонів доларів на день. Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни, за оцінками, вже становлять близько 167,3 мільярда доларів.

Витрати росіян на війну позначаються в їхньому бюджеті як "національна оборона". Крім цього, значна частина витрат на секретні або невизначені статті, що становлять значну частку бюджету, спрямовується на війну і армія. Ще станом на травень поточного року повідомлялося, що близько 2,4 трильйона рублів з таємних витрат (або 80%) дісталися військовим.

При цьому, як заявив фінансист Білл Браудер, 80% грошей, які мали витратити на війну проти України, вкрали російські чиновники.

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