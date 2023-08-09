Україні буде потрібно 42 мільярди доларів, але ніхто не гарантує надходження такого обсягу грошей.

У 2024 році бюджет України потребуватиме не меншої підтримки міжнародних партнерів, ніж це було у поточному році.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши при цьому, що бюджет сектора безпеки і оборони Україна буде планувати на рівні 2023 року.

"Зараз 42 мільярди доларів у нас зовнішні потреби, в зовнішньому фінансуванні. На наступний рік ми плануємо не меншу суму. Чому? Тому що бюджет сектора безпеки і оборони ми будемо планувати на рівні 2023 року", - сказав він.

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При цьому, голова відомства підкреслив, що це не означає, що всі ці надходження за рахунок міжнародної допомоги вже підтверджені. Ніхто не гарантує надходження грошей саме у цьому обсязі.

"Так, ми зараз 2023 рік забезпечили. 2024 рік поки що є розуміння лише, що в нас є допомога від ЄС. 50 мільярдів євро на 4 роки. Є МВФ, який нам допомагає зібрати ці зобов’язання. Сподіваюся, що будуть США. Дуже сподіваюся! Це дуже важливо. Тому що США дають грантову допомогу", - пояснив Марченко.

За словами міністра, на оборонні потреби в бюджеті закладено 1,6 трильйона гривень, але це ще не остаточна цифра.

"Це при тому, що податками ми збираємо 1 300 мільярдів. 1 600 мільярдів – це сектор безпеки і оборони. Це наші видатки, які ми маємо фінансувати самі. І тому зараз у мене жодних підстав немає, щоб подавати бюджет на сектор безпеки і оборони менший", - сказав він.

Допомога Україні

За інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в січні-червні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 мільярдів гривень, з яких 600 мільярдів – це податкові надходження, а 270 мільярдів – гранти від міжнародних партнерів.

Станом на 1 квітня 2023 року бюджет України від початку року отримав майже $11 млрд міжнародної підтримки. Зокрема у березні надійшло $4,6 млрд підтримки партнерів.

Зовнішні потреби у фінансуванні дефіциту державного бюджету України у 2023 році становлять понад 42 мільярдів доларів. При цьому зовнішні запозичення та гранти не можуть направлятися на потреби оборони і безпеки, на це можна витрачати лише кошти від податків та залучені внутрішні запозичення від військових облігацій.

Основними фінансовими донорами України є Європейський союз, Сполучені Штати Америки та Міжнародний валютний фонд.

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