Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ситуація з міжнародною допомогою є невизначеною.

Питання щодо отримання Україною міжнародної допомоги на 2024 рік ще не визначене остаточно, і зараз ведуться перемовини з партнерами щодо забезпечення фінансування потреб України наступного року.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, зазначивши, що ніхто нікому ще нічого не гарантував, ситуація не є визначеною, проте так було і минулого року.

"Ситуація не є визначеною і ніхто нікому ще нічого не гарантував. Але так було і в минулому році. І на цей рік ми зможемо профінансувати всі видатки, в тому числі видатки сектору безпеки і оборони. На наступний рік ми ведемо перемовини з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб", - сказав міністр.

Відео дня

Він висловив сподівання, що Україні вдасться переконати партнерів з Євросоюзу, США, інших країн G7 та МВФ, що наша держава потребує цієї допомоги і ця допомога використовується за призначенням.

"Ми готові будемо звітувати за кожен долар отриманої допомоги. Ми вже це робимо. У нас є досить тісна співпраця зі структурами з боку США, в нас постійно проводиться аудит, і кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко, і ми постійно надаємо всю інформацію, щоб продемонструвати, яким чином ця допомога використовується. Тому я можу з впевненістю сказати, що ми розуміємо, яким чином звітувати і доводити нашим партнерам, що кошти використовуються за призначенням", - зазначив очільник Мінфіну.

Що стосується цьогорічних видатків на безпеку і оборону, Марченко розповів, що на 2023 рік в бюджеті запланована сума понад 1,6 трлн грн на цю сферу, і це є найбільшою статтею бюджету.

"Це більше, ніж податки, які ми збираємо, і тому ми постійно в досить складному становищі, шукаємо додаткові джерела, щоб профінансувати ці додаткові видатки", - сказав він.

Міжнародна допомога Україні

В травні 2022 року Україна вела перемовини про отримання $11 мільярдів міжнародної допомоги.

В Національному банку зазначили, що міжнародна фінансова підтримка буде дуже важливою, оскільки для фінансування дефіциту бюджету 2024 року потрібно щонайменше $37 млрд, тоді як за підсумками цього року міжнародна допомога сягне $42 млрд.

Станом на 1 серпня 2023 року золотовалютні резерви України сягнули 41,72 млрд дол., вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України. Це відбулося завдяки стійким та ритмічним надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: