Замість трьох років після посади, топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. "Парламент підтримав №9269-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). В цілому. Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус РЕР. За - 276 друге читання", - повідомив депутат.

За його словами, одночасно законопроектом посилюється відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

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"Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14 structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року", - написав Железняк.

"Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", - додав він.

Які особи є политічно значучими

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, в Україні політично значущими особами визначено фізичних осіб, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Ухвалені у 2022 році законодавчі зміни обмежили термін визнання політично значущих осіб трьома роками. Тобто, після спливу трирічного строку з дня припинення виконання визначних публічних функцій всі такі політично значущі особи втрачають цей статус. Відповідно суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) стосовно цих осіб не зобов’язані здійснювати певні заходи щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначається, що такі норми не відповідають міжнародним зобов’язанням, яких взяла Україна на шляху інтеграції до Європейського союзу. Тому ухвалений закон покликаний усунути цю невідповідність.

Ухвалення законопроектів - актуальні новини

17 жовтня 2023 року Рада зробила перший крок до розширення перевірок бізнесу податковою. Парламент схвалив у першому читанні законопроект №10016-д, яким планують розширити перелік проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу вже з 1 листопада, що є однією із головних вимог МВФ.

Проект закону не передбачає повернення перевірок для фізичних осіб – підприємців першої та другої групи, а також для підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.

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