Передбачається, що цифрове євро буде являти собою суміш між звичайними грошима і криптовалюта.

Європейський Центральний банк (ЄЦБ) оголосив про вибір п'яти компаній, серед яких є й техногігант Amazon, для розробки прототипу цифрового Євро. Експерти кажуть, що це буде суміш між звичайними грошима і криптовалютою.

Іншими чотирма компаніями обраними Європейським центробанком є іспанська CaixaBank, французький Worldline SA, італійський Nexi SpA та EPI, повідомляє Bloomberg. Кожна з них візьме на себе різну роль у створенні прототипу.

Мета цього прототипування – перевірити, наскільки добре технологія, що лежить в основі цифрового євро, інтегрується з прототипами, розробленими компаніями – йдеться в заяві ЄЦБ. Відео дня

Як відзначає Bloomberg, ЄЦБ, ймовірно, стане одним з перших центральних банків країн з розвиненою економікою, які випустять цифрову форму своєї валюти, і офіційні особи вказують на середину цього десятиліття для можливого впровадження.

Наразі компанія знаходиться на дворічній "фазі розслідування" проєкту цифрового євро і не прийняла офіційного рішення про його запуск.

Нагадаємо, днями УНІАН повідомляв, що майнінг офіційно помер. Причиною послужило "злиття" Ethereum, в ході якого друга за популярністю цифрова монета у світі успішно перейшла від Proof of Work (PoW) до Proof of Stake (PoS).

Відзначається, що навіть при злегка позитивному, чистому результаті потрібно від 20 до 70 років, щоб окупити вартість більшості відеокарт.

Вас також можуть зацікавити новини: