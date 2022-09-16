Рекомендована вартість – $99 за версію з рекламою та $119 за версію без реклами.

Компанія Amazon вперше з 2019 року оновила базову версію популярних "читалок" Kindle. Нова бюджетна модель несе в собі ряд поліпшень і тепер за своїми функціональними можливостями майже не поступається дорожчому Kindle Paperwhite.

Ключові зміни зазнав екран – підвищено дозвіл з 600 × 800 точок до 1072 × 1448 пікселів, а щільність пікселів – 167 ppi до 300 ppi. Дисплей, як і годиться, сенсорний, пише Craving Tech.

Також поліпшення торкнулися й інших компонентів. Зокрема місткість внутрішнього сховища була збільшена з 8 до 16 ГБ, а на зміну microUSB нарешті прийшов Type-C. Крім того, нове покоління електронної книги Kindle отримало поліпшену автономність – в Amazon обіцяють до 6 тижнів роботи без необхідності зарядки.

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У продаж нова читалка надійде 12 жовтня і буде коштувати $99,99 за версію з рекламою і $119,99 за версію без реклами. Це на десять доларів дорожче Kindle 10.

Як УНІАН раніше писав, Amazon допомогла Україні перенести в "хмару" 10 петабайт даних після нападу РФ. На третій день війни фахівці AWS почали вивозити ці дані в спеціальних пристроях для обчислення, перенесення і зберігання даних AWS Snowball.

Також згадувалося, що Microsoft допоможе Україні з документуванням воєнних злочинів Росії.

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