Зокрема, прийнятий закон передбачає розподіл частини - 13,44% акцизного податку з пального між бюджетами органів місцевого самоврядування.

Верховна Рада України в ході засідання схвалила в другому читанні законопроект Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, адаптувавши його для подальшого прийняття держбюджету на 2021 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (№4100-д) у другому читанні проголосували 311 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Зокрема, прийнятий закон передбачає розподіл частини - 13,44% акцизного податку з пального між бюджетами органів місцевого самоврядування.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, пропоновані зміни передбачають надання Міністерству фінансів права на здійснення угод з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп і продаж, у тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про державний бюджет України, з метою зменшення очікуваного пікового навантаження на держбюджет.

Також зміни передбачають визначення державних гарантій на портфельній основі та впровадження механізму можливості надання таких гарантій у забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань портфеля кредитів.

Крім того, зміни передбачають проведення операцій залучення Казначейством коштів єдиного казначейського рахунку (ЄКР) для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету, а також введення автоматичного механізму повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів при використанні єдиного рахунку платника податків.

Хронологія подій

Верховна Рада України 5 листопада схвалила законопроект про внесення змін до бюджетного кодексу України в першому читанні.

14 вересня Кабінет Міністрів затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету-2021 передбачені в розмірі 1 трлн 71,1 млрд грн, а витрати-1 трлн 350 млрд грн. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький