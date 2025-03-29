Уряд планує обмежити розмір додаткових виплат пенісонерам.

Українська влада має намір змінити пенсійну систему в країні. Передбачається, що єдиним механізмом підвищення виплат стане індексація.

Згідно з Меморандумом із МВФ, уряд України планує обмежити розмір додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів.

"У найближчі кілька років за підтримки Світового банку ми плануємо працювати над комплексною концептуальною основою для поліпшення і спрощення пенсійної системи. Також ми будемо працювати над запровадженням єдиних умов призначення страхових пенсій. Ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови", - йдеться в документі.

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Крім того, уряд утримається від:

запровадження нових спеціальних пенсій або пільг;

ухвалення законодавства, яке призведе до додаткових умовних зобов'язань, пов'язаних із пенсіями, які не мають забезпечення;

змін, які призведуть до зниження пенсійного віку.

Пенсійна реформа в Україні - останні новини

Головна мета пенсійної реформи - підвищення справедливості. Розмір пенсії розраховуватиметься на основі балів, виходячи зі співвідношення між сумою страхових внесків, сплачених за один місяць страхового стажу конкретного працівника, та суми страхових внесків із середньої зарплати в Україні за той самий місяць. Відповідно, якщо зарплата працівника була більшою за середню по країні, балів буде нараховано більше.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, що запровадження накопичувальної пенсійної системи може розпочатися з наступного року.

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