Національний банк України на понеділок, 26 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,05 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,85 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок в порівнянні з попереднім показником.
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Офіційний курс:
100 USD США - 2704,8 (23 липня – 2719,15)
100 EUR – 3203,43 (23 липня - 3206,07)
Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,03/27,05 грн/дол., до євро - на рівні 31,79/31,82 грн/євро.
Курс на 23 липня:
Національний банк України на п'ятницю, 23 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,19 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.