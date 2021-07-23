Курс гривні до євро зміцнився до 31,85 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 26 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,05 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,85 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2704,8 (23 липня – 2719,15)

100 EUR – 3203,43 (23 липня - 3206,07)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,03/27,05 грн/дол., до євро - на рівні 31,79/31,82 грн/євро.

Курс на 23 липня:

Національний банк України на п'ятницю, 23 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,19 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій