Порошенко є власником істотної участі в "Міжнародному інвестиційному банку".

У зв'язку із застосуванням санкцій до Петра Порошенка Національний банк визнав його ділову репутацію небездоганною. Як повідомила прес-служба регулятора, таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив на засіданні 28 квітня.

В НБУ пояснили, що, відповідно до рішення РНБО, до Петра Порошенка застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Оскільки Порошенко є власником істотної участі в "Міжнародному інвестиційному банку", до нього застосовуються вимоги щодо ділової репутації, контроль за дотриманням яких здійснює Національний банк.

"Застосування до Петра Порошенка економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) є прямою підставою для визнання ділової репутації небездоганною", - наголосили у Нацбанку.

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При цьому, як зазначив регулятор, визнання ділової репутації власника істотної участі банку небездоганною жодним чином не обмежує діяльність банку та виконання його обов’язків перед клієнтами.

Санкції проти Петра Порошенка

У лютому президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти олігархів - Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова і Віктора Медведчука. Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торговельних операцій тощо.

За словами Зеленського, санкції проти народного депутата і колишнього президента були Петра Порошенка запроваджені через виведення мільярдів гривень під час війни.

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