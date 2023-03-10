Для продажу в Росії одяг будуть шити в Туреччині і Китаї.

До Росії продовжують повертатися світові бренди під іншими назвами. Як повідомляє ресурс Meduza, Zara, Bershka та Pull&Bear невдовзі відновлять свою роботу в РФ.

Тепер ці бренди будуть носити інші імена. Bershka в Росії називатиметься Ecru, Pull&Bear – DUB, а Zara – Maag. Згідно з інформацією джерела, одяг для продажі саме на території РФ буде вироблятися у Туреччині та Китаї.

Відкриття магазинів заплановане на квітень цього року. Воно мало відбутися раніше, але корективи в графік вніс землетрус, котрий відбувся на території Туреччини та Сирії.

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Відзначимо, що компанія Inditex, якій належать Zara, Bershka та Pull&Bear, заявила про вихід з ринку РФ ще на початку березня 2022-го року. Тоді були закриті більше, ніж пів тисячі торгових точок та онлайн-магазини.

Західний бізнес в Росії: що відомо

Один із найбільших брендів одягу H&M минулого літа вирішив повністю покинути російський ринок. Магазин розпродав залишки товари та згорнув свій бізнес.

Російський фешн-холдинг Melon Fashion Group (Love Republic, Zarina, Befree) скоро виведе на ринок нову мережу магазинів одягу сегменту "доступний преміум" – Idol. Її ціль нібито нібито замінити на ринку бренд Massimo Dutti, що належить компанії Inditex, яка пішла з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нещодавно всесвітньо відома австрійська компанія Swarovski оголосила про повну зупинку своєї діяльності на території РФ. Ще минулого року вона заморозила онлайн-продажі на закрила магазини, однак тепер хоче повністю вийти з ринку країни-агресора.

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