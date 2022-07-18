Магазини бренду тимчасово відкриються, щоб розпродати залишки.

Другий за величиною в світі роздрібний продавець одягу H&M вирішив згорнути свій бізнес в Росії, тим самим приєднуючись до зростаючого списку компаній, які повністю пішли з країни.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, компанія ще в березні зупинила свій бізнес в Росії - після вторгнення в Україну. Для H&M Росія була шостим за величиною ринком. Компанія відкривала нові магазини в цій країні, одночасно скорочуючи кількість фізичних бутиків на багатьох інших ринках.

"Після ретельного розгляду ми дійшли висновку, що в ситуації, що склалася продовжувати наш бізнес в Росії неможливо", - заявив гендиректор Хелена Хельмерссон.

Компанія тимчасово відкриє свої магазини, щоб розпродати товарні запаси, які залишились в Росії. Очікується, що заходи зі згортання діяльності обійдуться приблизно в $191,3 мільйона. Вся сума буде включена в результати третього кварталу як одноразові витрати.

Як повідомляв УНІАН, після російського вторгнення в Україну Росію покинули вже десятки європейських компаній, у тому числі німецький концерн Siemen.

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