Ще минулого року Swarovski закрила свої магазини у РФ,

Всесвітньо відома австрійська компанія Swarovski планує повністю припинити свою діяльність у Росії. Ця компанія відома виробництвом прикрас зі скла та стразів.

Про це заявив генеральний директор компанії Алексіс Назард в інтерв'ю Trend. Він нагадав, що ще минулого року Swarovski призупинила бізнес у Росії. Після початку повномасштабної війни в Україні компанія закрила свої 12 російських магазинів і припинила онлайн-продажі у країні.

"Ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність", — наголосив гендиректор Swarovski.

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Назард не уточнює період виходу компанії з РФ. Однак, за словами гендиректора, він буде організований і здійснений відповідно до всіх чинних законів, включно з економічними санкціями та іншими торговельними обмеженнями.

Відомі бренди, які покинули Росію

Одними з перших РФ покинули Zara, Bershka та Pull&Bear. Іспанський власник великих мереж магазинів одягу "Inditex", до якого входять ці бренди, закрив 502 магазини та онлайн-продажі ще у березні 2022 року.

Слідом за ним другий за величиною в світі роздрібний продавець одягу H&M вирішив згорнути свій бізнес в Росії.

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