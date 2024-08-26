Серед новацій законопроєкту, зокрема, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.

Народний депутат Ярослав Железняк розкрив деталі доопрацьованого проєкту закону про підвищення податків, який має бути винесено на розгляд профільного комітету та потім парламенту.

"І так, остання інформація про підвищення податків. Текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду", - написав він Telegram.

За словами Железняка, зі старого тексту законопроєкту у документі залишилося:

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підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

⁠встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (зі зміненою редакцією).

"Із нового, що додали: ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік; ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%; ⁠щомісячна звітність по ПДФО", - повідомив депутат.

Підвищення податків в Україні: що відомо

Уряд України вперше з початку повномасштабного вторгнення запланував підвищення низки податків для фінансування дефіциту держбюджету. Зокрема, було заплановано підвищити військовий збір, запроваджений в Україні в 2014 році, з 1,5% до 5%, а також запровадити військовий збір для ФОПів.

У МВФ заявили, що підвищення податків в Україні "може вплинути на готовність західних країн надавати подальшу допомогу Києву".

Нардеп Ярослав Железняк 22 серпня заявив, що законопроєкт, яким передбачено підвищення податкової бази, не буде ухвалений у варіанті, який запропонував Кабінет міністрів.

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