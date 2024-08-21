Підвищення податків в Україні може вплинути на готовність західних країн надавати подальшу допомогу Києву. Українські партнери очікують, що країна ставатиме дедалі самостійнішою.
"Потреби в державних витратах залишаться значними в середньостроковій перспективі, і, отже, прогрес в ухваленні податкового пакета вплине на готовність донорів і далі підтримувати Україну", - заявив глава місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей.
Він наголосив на необхідності "деякого збільшення податкових надходжень".
"На жаль, реальність ситуації така, тож є логіка в пропозиції, яку було висунуто урядом", - зазначив представник МВФ.
Підвищення податків в Україні - головні новини
Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки в країні. За даними Bloomberg, податки підвищать на різні товари, починаючи від палива і тютюнових виробів і закінчуючи продажем нових транспортних засобів, щоб підкріпити бюджет.
Пізніше стало відомо, що підвищення податків вдарить по цінах. Зокрема, за прогнозами НБУ, проінфляційні ризики містить можливе впровадження військового збору з доходів підприємств.