Податкова служба за січень-березень додатково направила до бюджету 18 млрд грн податкових надходжень.

Державна податкова служба в січні-березні 2021 року збільшила надходження податку на додану вартість в 1,5 раза в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, завдяки цьому до бюджету додатково надійшло 18 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба податкової служби з посиланням на главу відомства Олексія Любченка.

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"Всі чули про скручування з ПДВ. Але на казначейському рахунку ми маємо ПДВ за підсумками першого кварталу в 1,5 раза більше, ніж це було торік. І це не межа. Я не вважаю це успіхом, адже попереду ще багато роботи. Особливо, коли розуміємо, що тільки 40% споживчих витрат проходить через фіскальний чек, а 60% споживання держава не контролює. А це є одним з головних резервів, якщо не головним, надходжень до бюджету", - цитує Любченка прес-служба.

Він додав, що за перший квартал 2021 року до бюджету додатково надійшло 18 млрд грн.

"Такі результати досягнуті за фактичної відсутності зростання економіки", - зазначив Любченко.

Що цьому передувало

За оперативними даними Державної казначейської служби, у січні-березні до загального фонду державного бюджету надійшло 219,7 млрд грн, розпис виконано на 104,7%.

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Автор: Богдан Слуцький