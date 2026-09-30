Військові показали, як перехоплюють російський реактивний дрон 'Герань-5' (відео)

Ціль уразили оператори безпілотних систем Lasar’s Group Національної гвардії України.

Український дрон-перехоплювач P1-SUN JetKiller виробництва SkyFall знищив російський реактивний безпілотник "Герань-5". Як повідомила компанія SkyFall порталу "Мілітарний", ціль уразили оператори безпілотних систем Lasar’s Group Національної гвардії України.

Зазначається, що під час бойової роботи екіпаж також використав розроблену SkyFall систему віддаленого керування, яка дозволяє оператору управляти перехоплювачем через інтернет, перебуваючи на значній відстані від місця його запуску.

У виданні підкреслили, що таку систему компанія раніше інтегрувала у перехоплювачі сімейства P1-SUN. Так, на Eurosatory компанія представила P1-SUN Long з інтегрованим ШІ-модулем, який також отримав можливість дистанційного керування з будь-якої точки за наявності стабільного інтернет-з’єднання.

Дрон P1-SUN JetKiller - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні український виробник дронів SkyFall представив новий швидкісний перехоплювач, розрахований на боротьбу з реактивними "Шахедами".

Новий дрон отримав назву P1-SUN Jetkiller – це прискорена версія перехоплювача, який Україна використовує з кінця минулого року.

Останнім часом Москва налагодила виробництво дронів з реактивними двигунами (сама Росія називає ці дрони "Герань") – це дозволяє їм глибше проникати углиб української території. Реактивні дрони здатні розганятися до 500 км/год. Це суттєво скорочує час, який Україна має на виявлення цілі та застосування засобів протидії, – і така швидкість перевищує можливості більшості наявних перехоплювачів, пише ЗМІ.

Представник SkyFall розповів, що новий перехоплювач компанії розганяється до 370 км/год – тоді як звичайна версія P1-SUN літає зі швидкістю до 310 км/год. За його словами, над новою моделлю почали працювати близько трьох місяців тому, вона вже пройшла випробування на полі бою і, за наявними даними, збила понад десяток реактивних "Шахедів".

Дрон представили на авіашоу Farnborough у Британії – одному з найбільших у світі.

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