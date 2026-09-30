Половина деталей у ракетах КНДР виявилася підробками західних виробників, - аналітики

CAR виявила контрафактні компоненти в інших видах зброї, що виробляють в Ірані та Російській Федерації.

Дослідники виявили підроблені електронні компоненти в російських, іранських і північнокорейських ракетах та безпілотниках, які задіяні у війні проти України. Зокрема, вони імітують вироби основних європейських або американських компаній. Про це йдеться у звіті міжнародної організації Conflict Armament Research (CAR).

Присутність підроблених елементів особливо помітна в проаналізованих залишках північнокорейських ракет серії Hwasong-11, задокументованих в Україні: половина з 81 компонента, які CAR успішно відстежила у брендованих виробників, були позначені як підозрювані або підтверджені підробки.

CAR також виявила контрафактні компоненти у звичайній зброї, виробленій Іраном та Російською Федерацією. Зазначається, що наявність контрафактних компонентів може свідчити про проблеми з характеристиками та надійністю зброї.

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З лютого 2022 року CAR надіслала понад 1700 запитів на відстеження компонентів, задокументованих її польовими слідчими в Україні. У своїх відповідях десятки виробничих компаній визначили відповідні компоненти як неоригінальні.

У деяких випадках виробники виявили явні невідповідності, але не можуть надати остаточного підтвердження без фізичного огляду компонента. CAR реєструє такі товари як "підозрілі" підробки.

Загалом, у рамках своїх польових розслідувань в Україні CAR виявила підтверджені та підозрювані підробки у 33 різних видів зброї або комунікаційного обладнання, виробленого Іраном, Північною Кореєю та Російською Федерацією. До них належать ракети, реактивні системи залпового вогню та безпілотні літальні апарати, а також засоби електронної протидії, радіостанції та наземні радари.

Північнокорейські ракети – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея продовжує модернізувати ракету KN-23, яку вважають клоном російського "Іскандера", створюючи різні її версії для окремих завдань. Зокрема, Hwasong-11D за розмірами та призначенням зробили схожою на американські ракети ATACMS, тоді як іншу версію адаптували для запуску з підводних човнів.

Базова версія ракети Hwasong - це спроба КНДР створити клон "Іскандера". Після цього Північна Корея створила Hwasong-11C, яка має більші габарити.

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