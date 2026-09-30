Культурною столицею Європи визначили містечко, про яке майже ніхто не чув

Містечко Вікторія місцеві називають Ір-Рабат.

Плануючи подорож Європою, складно поскаржитися на нестачу місць із видатною культурою, однак, якщо хочеться відкрити для себе нову локацію до того, як туди хлинуть натовпи туристів, варто звернути увагу на невелике середземноморське місто.

Як пише TimeOut, варто звернути увагу на Вікторію - місто на Гозо – меншому та спокійнішому з двох головних островів Мальти. Від основного острова його відділяє лише коротка поромна переправа. Навіть туристи, які не вперше відпочивають на Мальті, можуть знати Вікторію лише як місце для тригодинної зупинки: пообідати, сфотографувати середньовічну Цитадель і за один день поставити галочку навпроти Гозо.

Однак, зазначають автори, незабаром усе може змінитися - Вікторію офіційно обрали Європейською столицею культури 2031 року.

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Як обирають Європейську столицю культури

Отримати цей статус зовсім непросто. Процес відбору триває близько дев’яти місяців і нагадує своєрідний турнір на вибування. Рішення ухвалює незалежна комісія, до складу якої входять експерти ЄС та представники національних органів.

Спочатку міста-кандидати подають первинні заявки, щоб потрапити до короткого списку. Потім вони мають підготувати так звану "заявкову книгу" – детальний план, який передбачає особисту презентацію перед комісією. Кандидати повинні довести, що мають довгострокову культурну стратегію, європейське значення та необхідну інфраструктуру для реалізації масштабної програми.

Після фінальної зустрічі у Валлетті перемогу здобула Вікторія.

"На Мальті боротьба за титул розпочалася після відкриття прийому заявок у жовтні 2024 року. У конкурсі брали участь два міста: Вікторія та Біргу, також відоме як Вітторіоза, одне з історичних Трьох міст, розташованих через гавань від Валлетти", - йдеться у статті.

Біргу вибуло на етапі попереднього відбору в листопаді 2025 року, після чого Вікторія залишилася єдиною мальтійською кандидаткою у фінальному раунді. Це лише вдруге, коли місто на Мальті отримує статус Європейської столиці культури. Першою стала Валлетта, яка носила цей титул у 2018 році.

Вікторія перемогла завдяки концепції під назвою "Острів островів", мета якої – показати Гозо не як ізольований клаптик суші посеред моря, а як тісно пов’язану мережу місцевих громад, традицій та культурних зв’язків.

За словами єврокомісара з питань культури Гленна Мікаллефа, проєкт досліджуватиме острів через три середземноморські образи – узбережжя, сіль і хвилі. А керівник фонду Victoria 2031 Семюел Аззопарді описав майбутню культурну трансформацію міста трьома словами: повільність, турбота та сміливість.

Йдеться про те, щоб підкреслити неквапливий і більш усвідомлений ритм життя, який і без того вважається однією з особливостей Гозо, водночас додавши йому більше художньої сміливості.

Що подивитися у Вікторії

Розташована практично в географічному центрі Гозо, столиця острова має дві назви. Назву Вікторія місто отримало у 1887 році на честь золотого ювілею правління королеви Вікторії. Однак місцеві жителі й досі називають його Ір-Рабат.

Головною окрасою міста є Цитадель – укріплене середньовічне місто на вершині пагорба. Воно нагадує декорації до масштабного фентезійного фільму та відкриває панорамний огляд майже на весь острів.

Безпосередньо біля стародавніх фортечних стін розташоване жваве сучасне місто. Тут є людні площі, невеликі незалежні магазини, кафе просто неба, а також центральний автовокзал, до якого зрештою сходяться всі дороги острова.

Новини туризму

Нагадаємо, у Бескидах (Польща) є місце, яке ще кілька десятиліть тому вважалося одним із найпрестижніших курортів країни, а сьогодні нагадує місто-привид.

Це Козубник у Малих Бескидах, який колись приймав представників політичної еліти та пропонував відпочивальникам басейни, сауни, ресторани й готелі. Колись тут проводили партійни збори та конференції. Навіть ходили чутки, нібито комплекс має секретне призначення на випадок великого військового конфлікту.

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