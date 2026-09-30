'Укрзалізниця' скасовує поїзди 'Київ - Суми' через російські атаки

Стабільним залишається рух на відновленій в середині вересня повній лінії "Люботин – Суми".

Через інтенсивні російські атаки на залізничну інфраструктуру регіону з 1 жовтня 2026 року АТ "Укрзалізниця" скасовує рух пасажирських поїздів "Київ - Суми". Про це повідомили в департаменті розвитку громад Сумської ОДА.

Зокрема, скасовується рух пасажирських поїздів далекого сполучення:

№ 66 – Київ – Суми;

№ 776 – Київ – Суми;

№ 775 – Суми – Київ;

№ 779 – Суми – Київ.

Поїзди №143 та №144 "Суми – Рахів" курсують щоденно з та до Конотопа. "Укрзалізниця" опрацьовує питання забезпечення пасажирів автобусним сполученням до та від станції Конотоп (поїзд "Рахів – Суми", "Суми – Рахів") за тарифами компанії.

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Також зазначається, що приміське сполучення в області працює в обмеженому та гнучкому режимі відповідно до поточної безпекової ситуації. Стабільним залишається рух на відновленому в середині вересня повній лінії "Люботин – Суми".

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21 вересня повідомлялося, що під час "жовтого" рівня повітряної тривоги поїзди можуть продовжувати рух, однак за безпосередньої загрози конкретному поїзду його можуть зупинити.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський закликав людей бути максимально обачними та залишати залізничні об’єкти під час повітряної тривоги через атаки на інфраструктуру Києва.

Перцовський додав, що наразі оперативно усуваються наслідки атак, але також можуть відводити людей при повторних загрозах, тож є вплив на вчасність відправлення поїздів з Києва. Він закликав стежити онлайн на всіх ресурсах УЗ за статусами поїздів.

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