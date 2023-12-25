У листопаді нарощування прибутку банками уповільнилось через збільшення відрахувань в резерви під можливі збитки.

За підсумками січня-листопада 2023 року чистий прибуток (після оподаткування) банків склав 130,55 млрд грн, зокрема у листопаді – 7,85 млрд грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані НБУ.

За його словами, якщо порівнювати чистий прибуто банків з аналогічним періодом минулого року, то він банків зріс у 6,7 рази, з 11 місяців 2021 року – у 2 рази.

У листопаді нарощування прибутку банками уповільнилось через збільшення відрахувань в резерви під можливі збитки. Утім, порівняно з минулим роком, такі відрахування є меншими у 13 разів.

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Нардеп зазначив, що банки залишаються високоприбутковими та операційно ефективними. Основа цієї прибутковості у 2023 році – значний процентний дохід, отриманий насамперед завдяки безрисковим вкладенням в державні цінні папери (ОВДП та депозитні сертифікати) та помірні відрахування у резерви.

Рентабельність капіталу банківської системи (чистий прибуток до власного капіталу) за 11 місяців цього року склала 52,8% (проти 9,3% за 11 місяців 2022 року, 32,9% – за аналогічний період 2021 року).

Підвищення податків для банків

На початку грудня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон №3474-IX щодо особливостей оподаткування банків. Документ вносить зміни у Податковий кодекс. Проект закону передбачає додаткове тимчасове оподаткування банків. Оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%. Починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток становитиме 25%.

Раніше УНІАН писав, що Національний банк встановив облікову ставку на рівні 15%, знизивши її з 16%.

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