Ключовим ризиком для економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, водночас посилилися ризики в частині міжнародної допомоги.

Національний банк України встановив облікову ставку на рівні 15%, знизивши її з 16%. Відповідне рішення правління НБУ набере чинності з 15 грудня 2023 року, повідомляється на сайті регулятора.

"Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень", - повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Він зазначив, що інфляція в листопаді знизилася до 5,1% навіть дещо швидше, ніж очікувалося - сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні. За оцінками НБУ, показники інфляції в грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів. Водночас зберігаються ризики пришвидшення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів.

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"Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, водночас посилилися ризики в частині міжнародної допомоги. Як і раніше, НБУ припускає, що відчутне зниження безпекових ризиків відбудеться не раніше 2025 року. У разі тривалішого періоду активних бойових дій очікуються додаткові втрати економіки та суттєвіший інфляційний тиск", - сказав Пишний.

Також він зазначив, що частково реалізувалися ризики ритмічності надходження зовнішньої фінансової допомоги. Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування в найближчий час. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів.

"З огляду на те, що зниження облікової ставки не створить ризиків для привабливості заощаджень у гривні на тлі подальшого зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, а також успішної адаптації валютного ринку до нового курсового режиму, НБУ продовжує цикл пом’якшення процентної політики", - резюмував голова Нацбанку.

Облікова ставка в Україні

У жовтні правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% з 20%.

У вересні Нацбанк знизив облікову ставку з 22% до 20%, чому сприяли подальше сповільнення інфляції та спроможність регулятора забезпечувати курсову стійкість.

У липні Національний банк вперше з червня 2022 року знизив облікову ставку з 25% до 22%.

Облікова ставка - монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який Національний банк надає кредити банкам. Від цього залежать відсотки, під які банки будуть надавати кредити і депозити населенню та бізнесу. За допомогою облікової ставки Нацбанк намагається впливати на інфляцію.

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