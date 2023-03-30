Курс долара у банку залишився на рівні попереднього показника, а євро трохи подешевшав.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,75 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок - до 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,55 грн/дол., євро - 39,80 грн/євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,25 грн, євро – 41,15 грн.

Ситуація з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Курс валют сьогодні - дані на 30 березня

Як повідомлв УНІАН, сьогодні в обмінниках Києва помітно подешевщала валюта. Зокрема, долар втратив у ціні 15 копійок і тепер коштує 38,10 грн/дол. А щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро продається в середньому по курсу 40,40 грн за євро.

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