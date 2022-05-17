Програма діятиме з 16 травня до 30 червня. Для участі треба зареєструватися.

"ПриватБанк" разом з платіжними системами Visa та Mastercard запустив благодійну ініціативу, в рамках якої спрямує одну гривню з кожної оплати карткою покупок за кордоном на потреби Збройних сил України.

Про це повідомила прес-служба банку.

"Українці, які через війну зараз змушені перебувати за кордоном, мають нагоду підтримати Україну та наблизити нашу перемогу, просто розраховуючись картками "ПриватБанку" за покупки в будь-якій країні світу. Разом з платіжними системами Visa та Mastercard ми запустили благодійну ініціативу "Підтримайте Україну з-за кордону", - йдеться в повідомленні.

Програма діятиме з 16 травня до 30 червня. Для участі, треба зареєструватися. Кількість транзакцій, а отже й перерахованих військовим гривень - необмежена.

Як повідомляв УНІАН, українці, які були змушені залишити свої будинки внаслідок військових дій і яким нараховано грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), можуть отримати її через систему грошових переказів Western Union у "ПриватБанку".

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