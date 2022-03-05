У разі закінчення терміну дії карти, перевипускати її не треба.

На період воєнного стану термін дії всіх платіжних карт Приватбанку, в тому числі зарплатних, пенсійних і соціальних карт, автоматично продовжені на 180 днів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі банку, у разі закінчення терміну дії картки в березні або квітні 2022 року, карти продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.

"До уваги всіх клієнтів: у разі закінчення терміну дії Вашої платіжної картки її не треба перевипускати або міняти на нову. Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя", - йдеться в повідомленні.

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