За це проголосували 272 народних депутати.

Верховна Рада розширила повноваження Служби безпеки України щодо зобов'язань здійснювати управління об'єктами державної власності, що відносяться до сфери її управління.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, за відповідний законопроект №7243 у другому читанні та в цілому проголосували 272 народних депутати.

"Законопроектом пропонується встановити, що СБУ, відповідно до своїх основних завдань, зобов'язана здійснювати управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління, в межах повноважень, визначених статтею 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (про повноваження уповноважених органів управління)", - написав він.

Відео дня

Приватизація під час війни:

30 червня 2022 року міністр економіки Юлія Свириденко заявила про те, що в державній власності мають залишитися не більше 100 підприємств, більшість з яких будуть підкорятися уряду.

На її думку, всі ці підприємства повинні бути перетворені в акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

На підприємствах, які залишаться в державній формі власності, повинна бути повністю впроваджена система корпоративного управління, коли менеджмент контролюють не чиновники, а члени наглядової ради.

Дещо раніше в Мінекономіки повідомили, що Уряд затвердив перелік 420-ти державних підприємств, які будуть передані в управління Фонду держмайна для подальшої приватизації та ліквідації.

Вас також можуть зацікавити новини: