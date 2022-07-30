За її словами, вони мають бути перетворені на товариства з обмеженою відповідальністю.

У державній власності мають залишитись не більше 100 підприємств, більшість з яких підпорядковуватимуться уряду.

Про це заявила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко у своїй колонці для ЕП.

На її думку, усі ці підприємства мають бути перетворені на акціонерства або товариства з обмеженою відповідальністю.

"Чи може держава володіти комерційними підприємствами? Безумовно так – держава може бути акціонером. Мета такого володіння проста – отримувати прибуток через дивіденди", – додала Свириденко.

За її словами, найкращі світові практики доводять, що для досягнення максимальних дивідендів необхідно розділити володіння бізнесом та управління бізнесом.

У зв'язку з цим на підприємствах, які залишаться в державній формі власності, має бути повністю впроваджена система корпоративного управління, коли менеджмент контролюють не чиновники, а члени наглядової ради.

"Таке розділення функцій і є головною ідеєю корпоративної реформи, яку ми зараз активно впроваджуємо", – зазначила чиновниця.

Нагадаємо, дещо раніше в Мінекономіки повідомили, що уряд затвердив перелік 420-ти державних підприємств, які будуть передані до управління Фонду держмайна для подальшої приватизації та для ліквідації.

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