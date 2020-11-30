У Раді зареєстрований пакет з трьох законопроектів, внесений президентом України.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що депутати на поточному тижні підтримають три президентські законопроекти щодо підтримки бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій і керівників комітетів парламенту.

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Разумков нагадав, що у Верховній Раді зареєстрований пакет з трьох законопроектів, внесений президентом України.

Він висловив сподівання, що на поточному тижні за «ковідною» процедурою, або процедурою «ad hoc», тобто за особливою процедурою, визначеною парламентом, розглядатимуться ці законопроекти.

При цьому Разумков додав, що для застосування такої процедури має бути згода всіх фракцій.

За його словами, зараз позиція фракції «опозиційна платформа - за життя» з цього питання невідома.

Хронологія подій

Минулого тижня до парламенту надійшов від президента пакет невідкладних законопроектів №4429, №4430, №4431, що передбачає комплекс заходів з підтримки громадян від наслідків пандемії.

Зокрема, законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19. Документ передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги бізнесу та працівникам, чия сфера діяльності підпадає під заборону посилення карантину.

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Автор: Надя Пришляк