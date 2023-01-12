Метою законопроекту є скасування необґрунтованих пільг для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Верховна Рада ухвалила закон щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Він підкреслив, що згідно з ухваленою редакцією, закон вступає в силу одразу, тож з наступного дня після підписання президентом увесь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування.

За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування" (№ 8079) проголосували 303 народні депутати.

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Згідно з пояснювальною запискою, основною метою законопроекту є скасування необґрунтованих пільг для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

"Вбачається, що діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора), особливо в період війни, не повинна отримувати пільг, чи якихось особливих умов", - йдеться в документі.

Гральний бізнес в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні 2020 року Верховна Рада прийняла закон про легалізацію грального бізнесу в Україні. Даним документом вводився виключний перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, дозволених в Україні. Зокрема, законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" у Києві. Для інших населених пунктів розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".

За словами голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, держбюджет України міг би отримати 4,5 млрд грн за рік в результаті легалізації грального бізнесу в країні.

У липні 2021 року Верховна Рада в першому читанні схвалила проект закону, який передбачає зменшення податків для грального бізнесу майже в 2 рази. Пропонувалося встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей - 10%. Крім податку на дохід, законопроектом передбачається, що суб'єкти господарювання також будуть сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

Станом на листопад 2021 року до державного бюджету надійшло 1,34 млрд грн доходу від продажу ліцензій на гральний бізнес, що становить лише 18% від запланованих доходів у 7,4 млрд грн.

Законом України № 2192-IX від 14 квітня 2022 року дозволялося на період воєнного стану перебувати на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

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