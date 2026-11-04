'Я трохи здивований': Трамп оцінив результати проміжних виборів у США

Главі Білого дому не сподобалось, що результат не виправдав докладених зусиль, адже супротивники нині виграли там, де десятиліттями програвали.

Президент США Дональд Трамп очікував кращих результатів від своєї команди на проміжних виборах.

Про це він заявив жуналістам, коментуючи голосування. Трамп висловив здивування тим, що попри численні мітинги та підтримку виборців, частина кандидатів від республіканців так і не змогла перемогти.

"Я трохи здивований. Я думав, вони зроблять краще", - поділився очільник Білого дому.

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Але, щоб не зосереджуватись на втратах, він також наголосив, що багато кандидатів від його партії все ж виграли.

Зазначимо, що за підсумками проміжних виборів 3 листопада Демократична партія отримала контроль над Сенатом США. Демократи відібрали в республіканців шість місць, зокрема в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні, де не вигравали протягом цілих десятиліть. А також у Айові, Огайо та Північній Кароліні.

До виборів республіканці мали в Сенаті 53 місця проти 47 і для отримання ільшості демократам треба було відібрати чистими чотири мандати. Вони здобули шість.

Проміжні вибори в США

Це вибори, які відбуваються в середині чотирирічного президентського терміну. Американці обирають усіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів Конгресу США, а також губернаторів у низці штатів.

Вибори мають важливе значення для президента Дональда Трампа, оскільки визначають, чи збережуть республіканці контроль над обома палатами Конгресу. Якщо більшість отримає Демократична партія, вона зможе ускладнити просування законодавчих ініціатив президента та посилити контроль за діяльністю його адміністрації.

Результати проміжних виборів також розглядають як показник підтримки політики чинного президента напередодні наступних президентських виборів у 2028 році.

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