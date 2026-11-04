Вибори в США: Трамп визнав нищівну перемогу демократів

Трамп заявив про готовність до співпраці

За результатами проміжних виборів у США демократи здобули впевнену перемогу й отримали контроль над обома палатами Конгресу США, відібравши у республіканців більшість у Палаті представників і Сенаті.

Як пише Fox News, президент Дональд Трамп уже привітав демократів із перемогою та висловив надію на співпрацю з ними. Раніше Трамп попереджав, що в разі втрати республіканцями влади він без вагань накладе вето на будь-які законодавчі ініціативи демократів, однак після оголошення результатів змінив тон на більш примирливий.

"Я вітаю демократів і розраховую на спільну роботу на благо нашої країни. Гадаю, вони самі захочуть співпрацювати зі мною. В іншому разі я просто накладатиму вето на все підряд, а їм це навряд чи потрібно", – заявив Трамп в інтерв’ю CBS News.

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Він також заявив, що наявність у нього права вето може змусити демократів сісти за стіл переговорів.

Трамп виправдав результати виборів

Трамп частково пояснив поразку республіканців тим, що його імені не було у виборчих бюлетенях.

"Мені здається, справа в тому, що мене не було у виборчих бюлетенях, а з цим нічого не можна було вдіяти. Якби я там був, ми б перемогли… У деяких випадках виборцям не подобалися кандидати, а іноді ці кандидати не були моїми прихильниками – і електорат знає це краще, ніж будь-хто інший. Тому люди просто залишилися вдома", – заявив Трамп.

Пізніше в розмові з телеканалом Fox News Трамп знову наголосив, що має намір використовувати "право вето", щоб блокувати законопроекти, які просувають демократи.

"Це один із найпотужніших інструментів, якими володіє президент… Вони надсилатимуть мені божевільні речі, а я накладатиму на них вето. І після кількох місяців таких вето вони прийдуть і запитають: "Як же нам домогтися ухвалення цих законів?" – і тоді ми почнемо працювати разом", – сказав Трамп.

Вибори в США – результати

4 листопада американці обирали новий склад Палати представників (435 місць у нижній палаті Конгресу), третину членів Сенату (35 місць у верхній палаті Конгресу), а також губернаторів штатів і депутатів місцевих законодавчих зборів.

Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу США за підсумками проміжних виборів 3 листопада. Демократи відібрали у республіканців більшість у Палаті представників (близько 255–256 місць проти 180) і Сенаті (52–55 місць проти 48). Прорив демократів стався в традиційно республіканських штатах: місця сенаторів від штатів Мен, Техас, Канзас, Північна та Південна Кароліна, Айова й Огайо перейшли до опонентів Трампа.

Зокрема, вибори до Палати представників США у штаті Індіана програла республіканка Вікторія Спарц, відома своїми критичними висловлюваннями на адресу України.

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