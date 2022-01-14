На валютний ринок зараз тиснуть сезонне послаблення валюти та ризик військової агресії з боку Росії.

На валютний ринок прямо зараз тиснуть два фактори - сезонне послаблення валюти та ризик військової агресії з боку Росії, при цьому немає причин говорити про суттєве падіння гривні до долара.

Як повідомила прес-служба Центру економічної стратегії (ЦЕС), про це розповів директор ЦЕС Гліб Вишлінський в ефірі одного з телеканалів.

"Послаблення гривні з кінця грудня до кінця січня є щорічним явищем. Причина – великі бюджетні виплати наприкінці року та використання валюти для майбутніх імпортних закупівель", - пояснив Вишлінський.

За його словами, другий фактор підсилюється підвищенням відсоткових ставок в США та ЄС та призводить до скорочення вкладень у гривневі облігації уряду. Наразі, як і протягом року, немає причин говорити про суттєве падіння гривні до долара.

Читайте такожПрогнози збуваються: курс долара впритул наблизився до психологічного бар'єру

Директор ЦЕС зазначає, що в плюс гривні "зіграють" податкові виплати підприємств за результатами року (зокрема податку на прибуток) та надходження від рекордного торішнього експорту зернових.

З іншого боку, наприкінці опалювального сезону з’явиться потреба купувати великі обсяги газу, щоб наповнити пусті сховища.

"Якщо не буде "російського" чиннику, то коливання курсу будуть у межах, які не є настільки принциповими для українців як з точки зору вибору валюти, так і з точки зору цін на імпорт. Тобто це, умовно, будуть коливання у діапазоні 3%, які не є настільки життєво важливими", - резюмує Вишлінський.

Курс на 17 січня:

Національний банк України на понеділок, 17 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,95 грн/дол., тобто гривня ослабла на 21 копійку порівняно з попереднім показником.