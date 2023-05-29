У першому кварталі 2023 року виробництво в Росії біноклів, монокулярів та інших оптичних приладів зросло на 73% від аналогічних показників минулого року.

За рік війни в Україні Росія наростила виробництво товарів подвійного призначення і розширила заводи по виробництва озброєння.

Так, російський завод з виробництва безпілотників в Дубні перейшов на роботу в три зміни. "Смоленський авіаційний завод", що виробляє крилаті ракети, планує збільшити кількість співробітників з 2000 до 4300, йдеться в матеріалі ЕП.

У першому кварталі 2023 року виробництво в Росії біноклів, монокулярів та інших оптичних приладів зросло на 73% від аналогічних показників минулого року.

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Виробництво радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, електродвигунів, генераторів, акумуляторів, спеціального одягу та взуття зросло на 40-110%, що може свідчити як про заміщення продукції, що раніше імпортувалася із західних країн, так і про збільшення виробництва для армії.

Військове виробництво агресора

Станом на 1 лютого 2023 року президент РФ Володимир Путін перекинув всю російську промисловість на військове виробництво. Виробництво країни-агресора наприкінці 2022 року знизилося лише на 0,7%.

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, яка, на думку економістів, може включати деталі для авіаційних та ракетних двигунів, оптичних прицілів та інших систем, продемонструвало зростання на 4%.

Станом на 23 лютого 2023 року витрати на окупаційну армію були збільшені майже 1,5 рази в порівнянні з законом про Ббюджет, прийнятим в 2022 році, — до 5 трлн рублів. Ще 4,2 трлн рублів уряд агресора витратить за статтею "національна безпека", куди зашиті бюджети МВС, Росгвардіі і спецслужб.

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