Виробництво, що підживлюється війною, допомогло компенсувати спад у багатьох секторах російської промисловості.

Зростання військового виробництва допомагає російській промисловості залишатися на плаву, попри на збиток, нанесений міжнародними санкціями у зв'язку з вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє Вloomberg, промислове виробництво країни-агресора наприкінці 2022 року знизилося лише на 0,7%, згідно з консенсусом прогнозів. Як йдеться в матеріалі, підживлюване війною виробництво допомогло компенсувати спад у багатьох секторах російської промисловості.

"Війна в Україні підштовхне промислове виробництво цього року ще вище - на 2% порівняно з 2022 роком - але ціною падіння рівня життя та стагнації споживання", - заявив аналітик Bloomberg Economics Олександр Ісаков.

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Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, яка, на думку економістів, може включати деталі для авіаційних і ракетних двигунів, оптичних прицілів та інших систем, продемонструвало зростання на 4%.

Ці результати різко контрастують з падінням, що спостерігається в основних цивільних секторах. Виробництво автомобілів впало майже на 50%, в той час як текстильна і деревообробна промисловість впала на 10% і більше, виробництво хімічної продукції впало на 4%.

Економісти попередили, що в Росії існує нестача робочої сили, оскільки 300 000 чоловік були мобілізовані для участі в бойових діях і більш ніж удвічі більше людей залишили територію країни-агресора.

Обвал російської економіки:

24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

10 січня 2023 року Росія визнала рекордне зростання дефіциту держбюджету.

Станом на 27 січня 2023 року прибуток російських банків впав у 12 разів.

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