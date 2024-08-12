У Курській області вже кілька днів поспіль панує хаос.

Раптова атака українських військ на Курську область шокувала правителя РФ Володимира Путіна і військове керівництво країни-агресора

Як пише Bild, Збройні сили України невпинно тиснуть на противника дронами, ракетами та артилерією. Росіяни були вимушені викликати підкріплення, але поки що це ворогу не допомогло. При цьому, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, українське просування все ж може сповільнитися.

Видання зазначає, що в Курській області вже кілька днів поспіль панує хаос. Російська влада публічно повідомляє про нібито успішну та добровільну евакуацію місцевого населення.

Відео дня

Джерело серед українських силовиків розкрило, що операція в Курській області має на меті "дестабілізувати Росію".

"Ми йдемо в наступ. Задіяні тисячі українських військових. Мета — розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії", — поділився співрозмовник.

Бої у Курській області

Як пише The Economist, операція українських сил в Курській області РФ піднімає бойовий дух українців, однак окупанти знімають частини з інших ділянок фронту в Україні не так швидко, як хотілося б українському командуванню.

За словами аналітиків ISW, операція у Курській області дала можливість ЗСУ перехопити ініціативу на одній ділянці фронту.

Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін заявив, що одним з важливих плюсів цих подій є поповнення обмінного фонду.

"Обміни зараз проходять дуже рідко та важко, по-перше, через недостатню кількість полонених русаків, а по-друге - бо рашці пофіг на своїх людей, окрім окремих категорій. А ці категорії якраз і є серед наловлених російських баранів", - пояснив він.

Вас також можуть зацікавити новини: