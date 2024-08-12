Готівку транспортували до Росії з країн, які не ввели обмежень на торгівлю з Москвою.

Біля $2,3 млрд у доларах та євро потрапили до Росії з березня 2022 року, коли США та ЄС заборонили експорт своїх банкнот. РФ вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки. Долари та євро залишаються корисними інструментами для торгівлі та подорожей, навіть якщо Москва прагне зменшити свою залежність від твердих валют, пише Reuters з посиланням на дані митниці з березення 2022 року по грудень 2023-го.

Зазначається, що готівку транспортували до Росії з країн, включаючи ОАЕ та Туреччину, які не ввели обмежень на торгівлю з РФ. Країна походження більш ніж половини загальної кількості не була вказана в митних даних, отриманих від комерційного постачальника.

Китайський юань випередив долар і став найбільш торговою іноземною валютою в Москві, хоча значні проблеми з платежами залишаються. "Багато росіян все ще хочуть готівкову іноземну валюту для поїздок за кордон, а також невеликий імпорт і внутрішні заощадження. Для фізичних осіб долар залишається надійною валютою", – зауважив керівник відділу інвестицій Astra Asset Management в Росії Дмитро Польовий.

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Представник Єврокомісії заявив, що не може коментувати окремі випадки застосування санкцій і додав, що ЄС взаємодіє з третіми країнами, якщо підозрює, що санкції обходяться.

Документи, з якими ознайомилось агентство, показали різке зростання імпорту готівки безпосередньо перед вторгненням. З листопада 2021 року по лютий 2022 року до Росії надійшло 18,9 мільярда доларів у банкнотах доларів і євро, тоді як за попередні чотири місяці лише 17 мільйонів доларів. Сплеск поставок перед вторгненням свідчить про те, що деякі росіяни хотіли захиститися від можливих санкцій.

За словами журналістів, після вторгнення в Україну Центробанк Росії швидко обмежив зняття готівки в іноземній валюті фізичними особами, намагаючись втримати рубль. З лютого 2022 року по кінець 2023 року Росію покинули лише 98 мільйонів доларів у банкнотах доларів і євро. Приплив іноземної валюти, навпаки, був значно вищим. Найбільшим одиничним декларантом іноземної валюти була маловідома компанія "Аеро-Трейд", яка пропонує послуги безмитного шопінгу в аеропортах і на борту літаків. За цей період вона задекларувала векселі на суму близько 1,5 мільярда доларів.

"Аеро-Трейд" зареєструвала 73 партії по 20 мільйонів доларів або євро кожна, і всі вони були розмитнені в московському аеропорту "Домодєдово. У митних деклараціях вантажі були описані як обмін або дохід від бортової торгівлі. У більшості випадків "Аеро-Трейд" значився лише як декларант, тобто суб’єкт, який готує та подає митну документацію. Власник компанії Артем Мартинюк заявив Reuters, що сумнівається в автентичності митних документів. У заяві компанії йдеться, що "Аеро-Трейд не займається постачанням валюти до Росії".

Згідно з митними документами, один вантаж на суму 20 мільйонів євро, оброблений компанією "Аеро-Трейд", був імпортований у лютому минулого року дочірньою компанією французької косметичної групи Yves Rocher, яка досі керує десятками магазинів у Росії. У даних не було вказано жодної країни походження чи назви постачальника.

Більше чверті з 2,27 мільярда доларів у банкнотах було імпортовано банками, значна частина з яких була оплата дорогоцінних металів. Кілька російських банків отримали з-за кордону готівку на 580 мільйонів доларів у період з березня 2022 року по грудень 2023 року та експортували приблизно еквівалентну кількість дорогоцінних металів. Згідно з даними, у багатьох випадках вантажі золота чи срібла надходили компаніям, які постачали банкноти.

Обхід Росією санкцій

Росія і Китай можуть почати використовувати бартерні торгові схеми. Укладання угод у сфері сільського господарства може розпочатись вже цієї осені, оскільки Москва і Пекін намагаються обмежити використання банківських систем, контрольованих США.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готують нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні. Він натякнув, що під прицілом можуть бути китайські банки.

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