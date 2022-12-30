Прощальний пост Волож опублікував у внутрішньому порталі компанії.

Співзасновник і колишній генеральний директор "Яндекса" Аркадій Волож повідомив, що йде з компанії.

Як повідомляє The Bell, прощальний пост Волож опублікував у внутрішньому порталі компанії і повідомив, що зараз рада директорів і менеджмент розробляють план реструктуризації компанії.

"У метушні останніх місяців я з вами так і не попрощався. Новий рік - гарний привід це виправити. Як ви знаєте, я вже давно не керую російським "Яндексом", а в цьому році мені й зовсім довелося залишити всі посади в компанії" - зазначив Волож.

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Санкції проти засновника"Яндекса":

Аркадій Волож потрапив під європейські санкції на початку червня 2022 року.

Незабаром після цього співзасновник компанії залишив раду директорів і пост генерального директора Групи компаній "Яндекса", а також керівні посади в міжнародних дочірніх структурах групи.

1 листопада 2022 року Нідерландські активісти заселилися в будівлю, що належить співзасновнику"Яндекса" Аркадію Воложе. Попри введені санкції, його нерухомість влада Нідерландів не чіпала. Однак активісти написали, що очевидно, держава не вважає пріоритетом обмеження прав російських мільярдерів. Поліція приїхала, поспілкувалася з ними і чіпати не стала.

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