Вчений звертається до досліджень провідних фінансових та рейтингових агентств.

Світова економіка поступово виходить із пандемічної кризи, завданої Covid-19, і вже демонструє певне зростання. На жаль, Україна на цьому шляху пасе задніх, адже її економічна модель є застарілою, а бізнес традиційно не довіряє державі.

Так вважає доцент Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук Андрій Гмирін. З думкою експерта можна ознайомитися у його новому блозі на інформаційному порталі Ліга.

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Науковець нагадує, що за даними МВФ, падіння світової економіки минулого року склало 4,4% після зростання на 2,8% роком раніше. Скорочення ВВП в розвинених країнах становило 5,8% (проти зростання на 1,7% у 2019 році), в країнах, що розвиваються - на 3,3% (проти зростання на 3,7% у 2019 році). Згідно з даними експертів ЮНКТАД, глобальні потоки прямих іноземних інвестицій унаслідок пандемії COVID-19 у 2020 році скоротилися на 40% - з 1,54 трлн долл до менш ніж 1 трлн долл.

Азійські країни виявилися більш підготовленими до пандемії, ніж країни Старого світу й США, не кажучи вже про Україну, говорить науковець. Наприклад, швидка реакція на кризу в Китаї дозволила економіці вже минулого року повернутися до зростання. Його рівень в МВФ оцінили в 1,9%. Невизначеність щодо розвитку епідеміологічної ситуації та ефективності вакцинації проти COVID-19, швидше за все, позначатиметься на швидкості відновлення ділової активності у світі. У МВФ очікують, що до кінця року світова економіка зросте на 5,2%.

Україна також зазнала дошкульного удару пандемії, констатує Андрій Гмирін. Офіційна статистика свідчить: у 2020 році вітчизняна економіка скоротилася на 4%, а обсяг ВВП становив 4194 млрд. грн. Щоправда, у Кабміні стверджують, що завдяки пом’якшенню карантинних обмежень та стимулюючим програмам уряду з червня 2020 року економічна ситуація в країні почала покращуватись. Зокрема, падіння ВВП в III кварталі уповільнилось до 3,5%, а в IV кварталі до 1%.

Окреслюючи найближче майбутнє, науковець звертається до досліджень провідних фінансових та рейтингових агентств. Наприклад, Світовий банк підвищив прогноз зростання українського ВВП у 2021 році до 3,8%, тоді як на початку січня він оцінював ці перспективи на рівні 3%. Помірне відновлення економіки України у 2021 році іноземні експерти пояснюють низькими темпами вакцинації населення проти COVID-19, сумнівною економічною політикою щодо поліпшення інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності, повільними темпами структурних реформ.

Андрій Гмирін певен, що акцент варто робити на реформах судочинства та системи оподаткування. Їхній успіх став би передумовою побудови довіри між бізнесом і державою, широкого залучення інвестицій. На думку експерта, слід лібералізувати систему оподаткування й знизити податкові ставки. Необхідно запровадити податок на виведений капітал і провести безумовну єдиноразову амністію тіньових капіталів. Також треба створити систему доступного й прозорого електронного адміністрування бізнесу на основі big data. Податкова реформа – це також ліквідація низки дублюючих фіскальних органів з роздутим штатом і створення на їхній базі єдиної централізованої служби.

Експерт підкреслює, що українським держслужбовцям варто було б дослухатися до порад експертів й спиратися на ґрунтовний аналіз наявних проблем під час побудов антикризових стратегій.

«Нагадаю, що протягом 4 років я на науковому вивчаю податкову систему України і спільно з колегами розробив детальну програму податкових трансформацій «Від нестабільності до гармонії». Однак, мушу визнати: державним мужам вона малоцікава. Замість діалогу з науковцями-практиками, з підприємцями урядовці вдаються до якихось реформаторських експромтів, косметичних заходів, які не мають нічого спільного зі справжніми реформами. Але ми продовжуємо стукати у двері високих кабінетів, бо живемо в одній країні, доля якої нам не байдужа», - підсумовує Андрій Гмирін.

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Автор: Іван Бойко