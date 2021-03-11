Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити детальний план запуску в Україні іпотечного кредитування за мінімальними ставками.
Про це він повідомив у Telegram-каналі після зустрічі з представниками Міністерства фінансів, Національного банку України та офісу президента.
Читайте також"Доступною іпотекою" зможуть скористатися близько п'яти тисяч сімей - Мінфін
"Житло стає більш доступним для українців. Цього місяця запрацювала програма "Доступна іпотека під 7%". Сьогодні спільно з Мінфіном, Нацбанком та Офісом президента провели нараду щодо подальшого зниження ставки іпотечного кредиту, створення фінансового лізингу та роботи Об'єднаної фінансової житлової компанії. Доручив розробити план запуску іпотеки за мінімальними ставками", - написав він.
Що цьому передувало
- 27 січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів в Україні. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості.
- Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.
- Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які бажають придбати квартиру, так і ті, хто хочуть побудувати будинок самостійно. В іпотеку не можна буде купити житло, побудоване до 2015 року.
- 26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми «Доступна іпотека під 7%».
- 1 березня перші два українці скористалися державною програмою "доступна іпотека під 7%".
- 9 березня 2021 року в Мінфіні заявили, що до кінця року скористатися державною програмою "Доступна іпотека під 7%" зможуть близько п'яти тисяч українських сімей.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram