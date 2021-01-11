Трамп весь час президентства користувався особистим акаунтом, на який було підписано 88 мільйонів осіб.

Після заяви мережі Twitter про вічне блокування акаунту нинішнього президента США Дональда Трампа акції компанії впали.

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Про це свідчать дані бірж.

Зокрема, на торгах Московської біржі акції впали на 6%, а попередні торги на Нью-Йоркській фондовій біржі продемонструвавши падіння на 7,54%.

Сама мережа Twitter пояснила вічне блокування Трампа тим, що його повідомлення є і сприймаються як підбурювання до насильства, в тому числі в день інавгурації Джо Байдена. Попри відсутність прямих закликів у постах чинного голови держави, його реакція на штурм Капітолію була сприйнята учасниками заворушень як підтримка акції.

Зокрема, адміністрація соцмережі зажадала видалити повідомлення про те, що голоси 75 мільйонів американців, які проголосували за нього, матимуть гігантську вагу довгий час. Також керівництву Twitter не сподобалося, що Трамп не має наміру йти на інавгурацію Байдена, тобто, зазначили в сервісі, повідомлення стверджує, що вибори не були законними.

Трамп весь час президентства користувався особистим аккаунтом, на який були підписані 88 мільйонів осіб. Після видалення повідомлень він спробував писати в офіційному акаунті президента США, але соцмережа практично одразу ж видалила й ці пости.

Найближчим часом демократи мають намір оголосити імпічмент главі держави, визнавши його нездатним виконувати свої обов'язки. У разі успіху, хоча до закінчення його повноважень залишилося трохи понад тиждень, це не дозволить йому брати участь у нових виборах.

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Автор: УНІАН