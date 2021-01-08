Трамп заявив, що не піде на інавгурацію Байдена / фото REUTERS

Чинний президент США Дональд Трамп не братиме участі в церемонії інавгурації обраного глави держави Джозефа Байдена.

Читайте такожУ США звільняють з роботи ідентифікованих учасників штурму КапітоліюЯк про це американський президент Дональд Трамп написав в Twitter.

"Всім хто запитував: я не збираюся бути на інавгурації 20 січня", - написав Трамп.

Інавгурація у зв'язку з пандемією коронавірусу пройде в обмеженому режимі, зокрема, буде сильно скорочено кількість гостей.

Що цьому передувало

  • 7 січня спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США.
  • Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
  • Як відомо, під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників та поліцейський.
  • Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН