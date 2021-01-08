Чинний президент США Дональд Трамп не братиме участі в церемонії інавгурації обраного глави держави Джозефа Байдена.
Читайте такожУ США звільняють з роботи ідентифікованих учасників штурму КапітоліюЯк про це американський президент Дональд Трамп написав в Twitter.
"Всім хто запитував: я не збираюся бути на інавгурації 20 січня", - написав Трамп.
Інавгурація у зв'язку з пандемією коронавірусу пройде в обмеженому режимі, зокрема, буде сильно скорочено кількість гостей.
To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021
Що цьому передувало
- 7 січня спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США.
- Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
- Як відомо, під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників та поліцейський.
- Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
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