Курс гривні до євро сьогодні також становить 40,70 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 5 вересня, ослаб на 3 копійки – до 40,70 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 1 копійку – до 40,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро - 39,70 грн за євро.

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Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не мав би відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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