У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в жовтні зросло на 5,8% без урахування коригування на ефект календарних днів і скоротилося на 0,5% - з урахуванням коригування.

Спад промислового виробництва в Україні в жовтні 2020 року в річному вираженні – до жовтня 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів прискорився до 5% після падіння на 4,4% у вересні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в жовтні в річному вираженні впало на 3,9%.

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У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в жовтні зросло на 5,8% без урахування коригування на ефект календарних днів і скоротилося на 0,5% - з урахуванням коригування.

У розрізі основних видів діяльності: у добувній промисловості та розробці кар'єрів у жовтні цього року падіння виробництва у порівнянні з жовтнем 2019 року склало 2,5%, у переробній промисловості – 6,6%, а в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1,8%.

У розрізі основних промислових груп: річне падіння виробництва по товарах проміжного споживання склало 1,2%, по інвестиційних товарах – 19,3%, по споживчих товарах короткострокового використання – 6,1%, по енергії – 3,4%.

За споживчими товарами тривалого використання спостерігалося зростання виробництва в 5,4%.

Річне падіння виробництва

У розрізі основних промислових груп станом на 22 жовтня 2020 року: річне падіння виробництва по товарах проміжного споживання склало 1,4%, по інвестиційних товарах – 19,5%, по споживчих товарах короткострокового використання – 5,8%, по енергії – 1,3%.

За споживчими товарами тривалого використання спостерігалося зростання виробництва в 4,5%.

Хронологія подій

Промислове виробництво в Україні у 2019 році впало на 1,8% після зростання на 1,1% у 2018 році.

Спад промислового виробництва в Україні в січні 2020 року в річному вираженні – до січня 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів зменшився до 5,1% після падіння на 8,3% в грудні.

Спад промислового виробництва в Україні у лютому 2020 року у річному вираженні - до лютого 2019 року - без урахування коригування на ефект календарних днів зменшився до 1,5% після падіння на 5,1% у січні.

Спад промислового виробництва в Україні у березні 2020 року у річному вираженні - до березня 2019 року - без урахування коригування на ефект календарних днів прискорився до 7,7% після падіння на 1,5% в лютому.

Спад промислового виробництва в Україні у травні 2020 року у річному вираженні - до травня 2019 року - без урахування коригування на ефект календарних днів знизився до 12,2% після падіння на 16,2% у квітні.

Спад промислового виробництва в Україні у липні 2020 року у річному вираженні - до липня 2019 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 4,2% після падіння на 5,6% в червні.

Спад промислового виробництва в Україні в серпні 2020 року в річному вираженні – до серпня 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів прискорився до 5,3% після падіння на 4,2% в липні.

Спад промислового виробництва в Україні у вересні 2020 року у річному вираженні - до вересня 2019 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 4,4% після падіння на 5,3% у серпні.

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Автор: Дмитро Шварц