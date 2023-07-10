Київська область вперше перетнула позначку в 30 142 вакансії, що складає майже третину від загальної кількості.

Ринок праці в Україні протягом літа в цілому продовжує відновлюватися: дещо знизились темпи зростання і зменшилась кількість шукачів, проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів.

Згідно з дослідженням аналітиків сайту з пошуку роботи Work.ua, у перший місяць літа кількість пропозицій роботи в Україні збільшилася на 4% - до 93,9 тис. вакансій. Дещо меншу динаміку зростання порівняно з попередніми місяцями (травень +9%, квітень +14%, березень +11%) можна пояснити настанням низького бізнес сезону.

"Київська область вперше перетнула позначку в 30 142 вакансії, що складає майже третину від загальної кількості, та залишається лідером за кількістю роботи. Друге місце поcідає Львівська область, де зосереджено приблизно 10% роботи в Україні (9 064). Далі йде Дніпропетровська (8 900) та Одеська області (6 883). Замикає п'ятірку Харківська область (3 441), яка вже третій місяць поспіль утримується в лідерах", - йдеться у дослідженні.

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Зазначається, що у червні роботи стало більше і в Херсонській області, де 6 червня РФ скоїла терористичний акт та підірвала Каховську ГЕС. Фахівці наголошують, що +12% місячного зростання до 156 вакансій хоч і не є великою цифрою, порівняно, проте сам факт того, що ніщо не здатне зупинити українців, викликає оптимізм.

Щодо найзатребуваніших посад, у п'ятірці все стабільно: продавець-консультант (8,2 тис. вакансій), менеджер з продажу (6,4 тис.), водій (3,3 тис.), кухар (3,3 тис.), бухгалтер (3 ,2 тис.). Найбільший приріст у червні показала вакансія вчителя початкових класів (+44% до 187 вакансій). Переважно приватні школи та дитячі садочки шукають персонал для підготовки дітей до школи в період літніх канікул.

Кількість шукачів, які створили та оновили резюме в червні зменшилася на 4%, порівняно з травнем, що є незначним коливанням. Найбільша конкуренція шукачів за роботу в Київській, Вінницькій, Харківській, Сумській та Львівській областях. Найменша - у Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Тернопільській та Миколаївській областях.

"Серед шукачів високий попит мають вакансії діджитал-фахівців, переважно програмістів у сфері ІТ. До прикладу, конкуренція шукачів на вакансію Front-end програміста в червні зросла майже вполовину порівняно з травнем і наразі майже в 30 разів вища, ніж у середньому по Україні. До висококонкурентних вакансій також відносяться: спеціаліст чату, відеомонтажер, копірайтер, графічний дизайнер. Низька конкуренція і, відповідно, більші шанси працевлаштуватися за посадами працівників медичної сфери: гастроентеролог, гірудотерапевт, лікар УЗД", - повідомили у Work.ua.

Що стосується зарплат, то в червні продовжилось зростання середньої заробітної плати ще на 500 грн. Таким чином, за першу половину 2023 року середня зарплата в Україні збільшилася на 13% - з 15 тис. до 17 тис. грн.

У регіональному розрізі зарплата зросла у Київській (з 18,2 тис. до 18,8 тис. грн), Львівській (з 16 тис. до 16,8 тис. грн), Одеській (з 16 тис. до 16,3 тис. грн) та Харківській області (з 15 тис. до 16 тис. грн).

Найбільші зарплати (без керівників та ІТ-спеціалістів) отримують: медіабаєр (55 тис. грн), водій-міжнародник (40 тис. грн ); будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами (35 тис. грн ); бізнес-аналітик (34 тис. грн ). Рихтувальники та ріелтори можуть розраховувати на зарплату у 32 ,5 тис. грн, автомеханік, регіональний менеджер, технолог меблів - 30 тис. грн, курʼєр з авто може отримати 29 тис. грн, а автоелектрик та менеджер з розвитку – по 28 тис. грн.

Найменші зарплати від 7 тис. до 10 тис. грн отримують: консьєрж, санітар, прибиральник, посудомийник, портьє.

За словами експертки ринку праці Марії Абдулліної, кількість вакансій на ринку праці України перевищила рівень до повномасштабного вторгнення Росії, збільшується попит на робочу силу навіть в прифронтових регіонах.

Робота під час війни

Станом на травень 2023 року ринок праці продовжує розвиватись за оптимістичним сценарієм.

За даними Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. Фактично наразі ринок праці знаходиться майже на рівні квітня 2021 року (у квітні 2022 — 16 046 вакансій).

За даними аналітиків Work.ua, у квітні шукачі створили та оновили на 18% менше резюме, ніж у березні. Переважно нові кандидати прибували за посадами: продавець-консультант, менеджер з продажу, адміністратор, водій, офіс-менеджер, бармен / бариста, бухгалтер, офіціант, оператор контакт-центру, охоронець.

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