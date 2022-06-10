Статуси заявки на отримання фінансової допомоги можуть змінюватися, зазначили у Міністерстві соцполітики.

Відсьогодні на соціальній платформі "єДопомога" доступна можливість перевірити статус заявки на допомогу від міжнародних організацій.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

"Для перевірки потрібно: перейти за посиланням та натиснути кнопку "Перевірка статусу заявки" https://aid.edopomoga.gov.ua. Вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)) та номер телефону. Натиснути кнопку "Перевірити статус", після чого дізнаєтесь статус заявки", - пояснили в міністерстві.

У Мінсоцполітики зазначили, що статуси заявки можуть бути такими:

"Заявка не знайдена" - заявка не надсилалась через платформу "єДопомога".

"Ваша заявка в процесі верифікації" - заявка передана до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Міністерства соціальної політики України та наразі відбувається перевірка правильності поданих даних, ідентифікація особи та належність до вказаних соціальних статусів.

"Ваша заявка успішно верифікована" - вказані в заявці персональні дані та соціальні статуси підтверджено.

"Ваша заявка не пройшла верифікацію" - вказані в заявці статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. Вам необхідно звернутися до органів соціального захисту для актуалізації статусу. Після актуалізації у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

"Ваша заявка містить помилки" - в заявці допущені помилки, тож потрібно її додатково перевірити. Після цього у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

"Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій" - цей статус ще раз підтверджує, що заявка успішно пройшла верифікацію та буде передана міжнародним організаціям за умови відповідності соціальної категорії (статусу) заявника до умов виплат, які визначають міжнародні організації.

Надалі статуси можуть змінюватись після отримання заявки міжнародними організаціями за їх запитом та підтвердження готовності здійснити виплату.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Супротивник спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей. Лише в одному Маріуполі, за офіційними даними, загинули понад 20 тисяч осіб.

Влада України та міжнародні організації вирішили допомогти українцям фінансово. З 31 травня на соціальній платформі "єДопомога" з'явилася можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій.

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