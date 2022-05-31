Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

Відсьогодні на соціальній платформі "єДопомога" реалізована можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

"Відсьогодні люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть сформувати на соціальній платформі "єДопомога" заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій. Для цього потрібно заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку. Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку банку, де відкритий банківський рахунок людини", - повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона зазначила, що дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних з державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Кабінет міністрів розширив перелік громадян, які можуть претендувати на виплати по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно від міжнародних гуманітарних організацій.

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