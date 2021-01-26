Перегляд прогнозу світового ВВП показує очікування посилення економічної активності у зв'язку з початком вакцинації в декількох великих країнах.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання світового валового внутрішнього продукту у 2021 році на 0,3 процентних пункти - до 5,5% з раніше прогнозованих 5,2%.

Читайте такожУ Зеленського прогнозують відновлення економіки України у 2021 роціПро це повідомляється в огляді світової економіки (World Economic Outlook Update), опублікованому на офіційному сайті МВФ.

В огляді наголошується, що перегляд прогнозу світового ВВП показує очікування посилення економічної активності у зв'язку з початком вакцинації та додаткової політичної підтримки в декількох великих країнах. При цьому МВФ відзначає збереження невизначеності в результаті другої хвилі пандемії в кінці 2020 року, появи нових штамів вірусу, відновлення карантину в ряді країн.

Подробиці прогнозу МВФ

Зокрема, за оновленим прогнозом МВФ, економіка країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються у 2021 році зросте на 6,3% (попередній прогноз - 6%), у 2022 році - на 5%.

Прогноз по зростанню ВВП розвинених країн у 2021 році покращений на 0,4 п.п. - до 4,3%. У 2022 році очікується зростання на 3,1%.

Оцінка зростання економіки країн єврозони, навпаки, знижена - до 4,2% з 5,2%, у 2022 році очікується зростання на 3,6%.

Що цьому передувало

Світовий банк очікує зростання світової економіки на 4% у 2021 році, а Українській - на 3%, за умови, що розпочате застосування вакцин від COVID-19 триватиме в широких масштабах протягом року, що наступив.

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Автор: Богдан Слуцький