У другій половині минулого року світова економіка почала поступово відновлюватися.

Обсяг світової торгівлі у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, скоротився на 32%.

Про це повідомив головний радник генерального директора Світової організації торгівлі (СОТ) Тім Йенд на форумі "Коронавірус: виклики та відповіді" в Києві.

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"Пандемія коронавірусу серйозно вплинула на світову економіку і торгівлю... З точки зору глобальної торгівлі можна сказати, що вона скоротилася на 32%", - сказав він.

Також він повідомив, що в другій половині минулого року світова економіка почала поступово відновлюватися.

Що цьому передувало

У квітні 2020 року СОТ прогнозувала падіння світової торгівлі на 13-32% у 2020 році.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19 прогнозувало падіння світового ВВП у 2020 році на 4,4% в порівнянні з попереднім роком, що краще червневого прогнозу агентства на 0,2 процентних пункти.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання світового валового внутрішнього продукту у 2021 році на 0,3 процентних пункти - до 5,5% з раніше прогнозованих 5,2%.

Світовий банк очікував зростання світової економіки на 4% у 2021 році, а української - на 3%, за умови, що розпочате застосування вакцин від COVID-19 триватиме в широких масштабах протягом року, що наступив.

Також СОТ прогнозував, що світова торгівля за підсумками 2020 року скоротиться на 9,2%, а у 2021 році зросте на 7,2%. Зокрема, найбільше скорочення експорту у 2020 році прогнозувалося в країнах Північної Америки – на 14,7% і Європи – на 11,7%. Найбільше падіння імпорту - в країнах Південної та Центральної Америк – на 13,5% і Європи – на 10,3%.

Станом на жовтень 2020 року у СОТ прогнозували, що світова економіка у 2020 році у зв'язку з негативним економічним впливом пандемії коронавірусу скоротиться на 4,8%, але вже у 2021 році виросте на 4,9%.

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Автор: Павло Степанець