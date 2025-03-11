Речниця Білого дому звинуватила в проблемах попередників.

У Білому домі спробували пояснити стрімке падіння акцій провідних американських компаній, що триває вже кілька тижнів. Там провину за економічну ситуацію в країні частково поклали на попередню адміністрацію.

"Президент Трамп сказав, що ми перебуваємо в періоді економічного переходу. Ми перебуваємо в періоді переходу від безладу, який був створений за часів Джо Байдена і попередньої адміністрації. Джо Байден залишив цю країну в економічній катастрофі", – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Речниця зачитала список проблем, з якими Штати зіткнулися за часів Байдена. За її словами, зараз США перебувають в періоді переходу "від того економічного жаху" до "золотого віку" в американській економіці під керівництвом бізнесмена Дональда Трампа.

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"Подивіться на результати Трампа під час його першого терміну. Якщо люди шукають визначеності, вони повинні подивитися на послужний список цього президента. Саме тому американський народ переобрав його на цю посаду", – додала Левітт, похваливши Трампа за досягнення протягом перших 51 дня другого президентського терміну.

Падіння фондового ринку США

Американський фондовий ринок продовжує падати. Індекс Nasdaq 100, що складається з високотехнологічних компаній, впав на 3,8%, уперше з 2022 року. Індекс S&P 500 впав на 2,6%, повідомляє Bloomberg.

Акції падають на тлі запровадження Дональдом Трампом великих мит проти Канади, Мексики і Китаю. Стратеги та економісти підвищують свої прогнози щодо економічного спаду в США.

Примітно, що свої статки стрімко втрачають мільярдери, які були присутні під час складання присяги Трампом. До прикладу, за перші 50 днів президентства Трампа статки Ілона Маска скоротилися на 148 мільярдів доларів. Джеф Безос втратив 29 млрд доларів, Марк Цукерберг – 5 млрд доларів, Сергій Брін – 22 млрд доларів.

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