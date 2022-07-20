У трійку найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари, метали та вироби з них, а також машини, обладнання та транспорт.

Дефіцит зовнішньої торгівлі України за січень-червень 2022 року становив 2,6 млрд доларів за рахунок експорту товарів на 22,7 млрд доларів та імпорту - на 25,3 млрд доларів.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Зазначається, що країни, з яких найбільше імпортували в Україну: Китай - 3,5 млрд дол., Німеччина - 2,2 млрд дол. і Польща - 2,1 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Китаю - на 4,3 млрд дол., Польщу - на 2,3 млрд дол., Туреччину - 1,8 млрд дол.

При цьому найбільше імпортували в Україну наступні категорії товарів: машини, обладнання та транспорт - 7 млрд дол., паливно-енергетичні товари - 6,4 млрд дол., продукція хімічної промисловості - 4,6 млрд дол.

У трійку найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - 10,1 млрд дол., метали та вироби з них - 4 млрд дол. машини, обладнання та транспорт - 2,4 млрд дол.

Відстрочка платежів за боргами:

20 липня 2022 року країни G7 погодилися відстрочити платежі за боргами Україна.

Учасники групи кредиторів в якості офіційних двосторонніх кредиторів України вирішили ввести мораторій на обслуговування боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження ще на рік.

До групи кредиторів України увійшли Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія і США. Група спостерігачів - Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

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